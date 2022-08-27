Слідчі СБУ встановили, що чоловік надавав ворогу точні координати освітніх закладів міста для так званих "залякувальних" ракетних обстрілів.

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Також зловмисник збирав розвіддані про:

дислокацію,

переміщення,

озброєння Сил оборони України на Півдні.

Встановлено, що за його "наводкою" у Миколаєві окупанти зруйнували та пошкодили декілька об'єктів військової інфраструктури, а також завдали нищівного удару по двох школах.

Довідка. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення рф у обласному центрі частково чи повністю зруйновано 3 вищі навчальні заклади, 2 технікуми та понад 10 шкіл.

Кіберфахівці СБУ встановили, що затриманого завербував кадровий співробітник воєнної розвідки рф після початку повномасштабного вторгнення. Чоловік був активним учасником дискусій у численних Телеграм-каналах антидержавного спрямування, де не приховував своїх проросійських поглядів і відверто просував російські наративи.

Тож СБУ завітала до нього додому, де виявила мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським координатором.

Яке покарання світить зловмиснику

Наразі зловмиснику повідомили про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Як на Миколаївщині боряться з диверсійними групами

Нещодавно Миколаїв закривали на кілька діб – шукали коригувальників вогню, відтак таких посіпак кремля на Миколаївщині стало в рази менше. Минулого тижня затримали коригувальника, який шукав системи HIMARS і надавав інформацію про наших військових.

Також, Миколаїв закривали для проведення операції із пошуку коригувальників. Такі дії виявились вдалими, СБУ затримала чимало посіпак росіян, а обстрілів міста та області стало трохи менше.

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