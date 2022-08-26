Про це 24 каналу розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він також зазначив, що про таке затримання нещодавно повідомила СБУ і додав, що це дуже "жирний гусак", якого змогли виявити саме в час закриття міста.

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Я до нього заїду і подивлюсь йому в очі,

– каже Віталій Кім.

За словами очільника Миколаївщини, інформації багато, правоохоронці та військові все опрацьовують, не без допомоги СБУ, ми поступово вираховуємо всіх зрадників.

Миколаївщина бореться із коригувальниками вогню ворога

Нещодавно, Віталій Кім запропонував мешканцям Миколаєва надавати відомості про осіб, які корегують вогонь російських військових та допомагають їм. Після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації людина отримає грошову винагороду у розмірі 100 доларів.

Також, Миколаїв закривали для проведення операції із пошуку коригувальників. Такі дії виявились вдалими, СБУ затримала чимало посіпак росіян, а обстрілів міста та області стало трохи менше.

5 серпня у Миколаєві ввели комендантську годину на 2 доби. До таких заходів вдались, аби виявити та знешкодити диверсійно-розвідувальні групи російських окупантів.

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