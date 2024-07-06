Новые детали задержания Ильницкого и Москвы рассказали в СБУ и Офисе генпрокурора, передает 24 Канал.

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Задержание Ростислава Ильницкого и Богданы Москвы

В СБУ сообщили, что ликвидировали еще одну схему уклонения от мобилизации, которая действовала в западных областях Украины. На Львовщине задержали организатора сделки – местного адвоката.

Кстати, во время обысков в ее доме также задержали ее зятя – бывшего прокурора, который почти год находился в розыске по подозрению в подделке документов.

Задержали экс-прокурора Ильницкого и адвоката Москву / Фото СБУ и Офиса генпрокурора

Как свидетельствуют материалы дела, адвокат действовала в составе преступной группы, к которой привлекла должностных лиц медицинских учреждений и МСЭК региона, а еще служащих ТЦК и СП Львовщины.

Стоимость услуг достигала до 12 тысяч долларов с человека. В общем успели "заработать" почти полмиллиона долларов. Преступная схема действовала на территории Львовской и Ивано-Франковской областей.

Вместе с сообщниками адвокат способствовала уклонистам в обновлении военно-учетных данных в государственных реестрах, а также обеспечивала фиктивное оформление группы инвалидности. Такая схема позволяла потенциальным призывникам незаконно пересечь границу Украины,

– отметили в СБУ.

В Офисе генпрокурора отметили, что подозреваемая за вознаграждение обещала повлиять на принятие решения военными должностными лицами ряда ТЦК и СП Львовской области об оформлении отсрочки от призыва по мобилизации для двух мужчин призывного возраста и без прохождения ими медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.

Адвоката задержали с поличным. В частности, во время получения первой части средств – 3500 долларов. При обысках в ручной сумочке обнаружили почти 1,5 миллиона в гривневом эквиваленте. Кроме того, изъяли черновые записи, подтверждающие ведение противоправной деятельности.

Адвокату уже сообщили о подозрении по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства".

Кроме того, избрали меру – содержание под стражей. В Офисе генпрокурора уточнили: мера применяется с правом внесения залога в размере почти 2 миллиона гривен.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.