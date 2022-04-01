По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, ранее мужчина проживал на временно оккупированной территории Украины. Там его завербовал враг.

Кстати До миллиона долларов: сколько можно получить за переданную ВСУ российскую технику

Приехал во Львов собирать информацию

Мужчина должен был разведку на западе Украины. Но ничего не получилось: представители СБУ оперативно задержали мужчину. Ему уже вручили подозрение в государственной измене.

Максим Козицкий призывает граждан Львовщины немедленно звонить в полицию, увидев подозрительных людей. А если у вас есть информация о возможных диверсиях, которые угрожают гражданской и военной инфраструктуре региона – сразу звоните по телефону на "горячую линию" СБУ во Львовской области. Номер телефона – +380963224524