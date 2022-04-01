За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, раніше чоловік мешкав на тимчасово окупованій території України. Там його завербував ворог.
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Чоловік мав провести розвідку на заході України. Але нічого не вийшло: представники СБУ оперативно затримали чоловіка. Йому вже вручили підозру у державній зраді.
Максим Козицький закликає громадян Львівщини негайно дзвонити в поліцію, якщо побачили підозрілих людей. А якщо маєте інформацію про можливі диверсії, які загрожують цивільній та військовій інфраструктурі регіону – одразу телефонуйте на "гарячу лінію" СБУ у Львівській області. Номер телефону – +380963224524