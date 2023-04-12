Как отмечают в СБУ, пророссийский пропагандист был задержан в Хмельницком. Следует заметить, что до начала полномасштабного вторжения мужчина входил в пул политических пиарщиков. Все они работали на Виктора Медведчука.

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Создавал Медведчуку образ "миротворца"

Сотрудникам СБУ удалось установить, что задержанный занимался "раскруткой" медийного образа Виктора Медведчука. Его подавали как "миротворца", которого "слышат" в Москве. Соответствующие месседжи он публиковал на интернет-платформах пропагандистов.

Но это еще не всё. За несколько лет до полномасштабного вторжения – в начале 2020 – он по своей воле начал работу на российское информационное агентство News-front. Оно зарегистрировано во временно оккупированном Крыму.

С начала войны призвал к разделу Украины

Как только Россия начала полномасштабное вторжение, он перебрался в Хмельницкий. Но свою деятельность не прекратил. Оттуда неоднократно распространял сообщения, в которых высказывал сомнение в международно признанных государственных границах Украины. Таким образом призывал к ее разделению.

Но это еще не всё. Задержанный дискредитировал Силы обороны. Он распространял фейки о внутриполитической ситуации в стране.

СБУ инициировала лингвистические экспертизы. По их результатам удалось подтвердить, что фигурант вел подрывную деятельность. Кроме того, по месту жительства провели обыски. В Хмельницком обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны. Эти устройства он использовал для того, чтобы сеять раздор внутри общества.

Фигуранту объявили о подозрении в государственной измене. Мужчине также избрали меру пресечения. Его будут держать под стражей без возможности внести залог.

К слову, 12 апреля в Лондоне сообщили о расширение списка санкций. В нем появилось еще 11 позиций, в том числе российские бизнесмены и украинские предатели. Среди них – жена Виктора Медведчука Оксана Марченко. Кстати, ее накануне объявили в розыск.