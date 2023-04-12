Як зазначають у СБУ, проросійського пропагандиста затримали у Хмельницькому. Слід зауважити, що до початку повномасштабного вторгнення чоловік входив до пулу політичних піарників. Усі вони працювали на Віктора Медведчука.

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Створював Медведчуку образ "миротворця"

Співробітникам СБУ вдалося встановити, що затриманий займався "розкруткою" медійного образу Віктора Медведчука. Його подавали як "миротворця", котрого "чують у Москві. Відповідні меседжі він публікував на інтернет-платформах пропагандистів.

Але це ще не все. За кілька років до повномасштабного вторгнення – на початку 2020 – він з власної волі розпочав роботу на російське інформаційне агентство "News-front". Воно зареєстроване у тимчасово окупованому Криму.

З початку війни закликав до поділу України

Щойно Росія розпочала повномасштабне вторгнення, він перебрався до Хмельницького. Але свою діяльність не припинив. Звідти поширював неоднократно дописи, в яких висловлював сумнів щодо міжнародно визнаних державних кордонів України. Таким чином закликав до її поділу.

Але це ще не все. Затриманий дискредитував Сили оборони. Він поширював фейки про внутрішньополітичну ситуацію в країні.

СБУ ініціювали лінгвістичні експертизи. За їхніми результатами вдалося підтвердити, що фігурант вів підривну діяльність. Крім того, за місцем проживання провели обшуки. У Хмельницькому виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони. Ці пристрої він використовував для того, щоб сіяти розбрат усередині суспільства.

Фігурантові оголосили про підозру у державній зраді. Чоловікові також обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою без можливості внести заставу.

До слова, 12 квітня у Лондоні повідомили про розширення списку санкцій. У ньому з'явилося ще 11 позицій, зокрема, російські бізнесмени й українські зрадники. Серед них – дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко. До речі, її напередодні оголосили у розшук.