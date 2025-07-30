Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Зеленский о противодействии диверсантам

В своем вечернем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что заслушал несколько докладов. Во время одного из них, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал об успехах в противодействии российским агентам на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил СБУ за результативную работу. Также он отметил, что ответственность для всех, кто сотрудничает с врагом, будет неизбежной.

Есть сильные результаты. Каждый, кто выбирает сторону оккупанта, должен почувствовать справедливую силу украинского правопорядка,

– добавил гарант государства.

В докладе СБУ говорилось о выявлении агентов, которые пытались работать в пользу России. Оперативники Службы безопасности постоянно проводят задержания диверсантов и разоблачают вражескую агентуру.

Так, СБУ разоблачила медсестру из Херсона, которая шпионила в пользу страны-агрессора. Она передавала россиянам личные данные украинских военных, которые узнавала во время оформления медицинских карточек. Информацию отправляла врагу через мессенджеры.