Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Дивіться також Санкції проти "тіньового флоту": Зеленський дав зелене світло новому закону

Зеленський про протидію диверсантам

У своєму вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що заслухав кілька доповідей. Під час однієї з них, голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів про успіхи у протидії російським агентам на території України.

Президент України Володимир Зеленський подякував СБУ за результативну роботу. Також він наголосив, що відповідальність для всіх, хто співпрацює з ворогом, буде неминучою.

Є сильні результати. Кожен, хто обирає сторону окупанта, має відчути справедливу силу українського правопорядку,

– додав гарант держави.

У доповіді СБУ йшлося про виявлення агентів, які намагалися працювати на користь Росії. Оперативники Служби безпеки постійно проводять затримання диверсантів і викривають ворожу агентуру.

Так, СБУ викрила медсестру з Херсона, яка шпигувала на користь країни-агресора. Вона передавала росіянам особисті дані українських військових, які дізнавалася під час оформлення медичних карток. Інформацію надсилала ворогу через месенджери.