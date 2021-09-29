В Офисе генпрокурора сообщили, что формирование располагало тренировочной базой и целым арсеналом оружия и взрывчатки.
К теме Суд продлил арест Семену Семенченко: назвали его время пребывания в СИЗО
Для боевых тренировок участники отправлялись даже за границу
Следователи выяснили, что участники постоянно совершенствовали свои боевые навыки, даже отправлялись для этого за границу.
В Украину незаконно ввозили военные товары
Один из основателей НВФ входил в состав группы злоумышленников, которая незаконно ввозила товары военного назначения. Впоследствии их реализовывали оборонным предприятиям Украины – по завышенным ценам.
Пока 9 фигурантов дела и их защитники получили доступ к материалам для ознакомления.
Что инкриминируют фигурантам?Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований и участие в их деятельности, террористический акт, незаконное обращение с оружием, нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.
Смотрите фото найденного оружия / Фото Офиса генпрокурора:
Коротко о деле Семена Семенченко
- Кроме Семена Семенченко, фигурантом дела проходит Евгений Шевченко.
- Ни Шевченко, ни бывший нардеп свою вину не признают.
- Больше 60 дней Семенченко голодает, он недавно даже потерял сознание в изоляторе СБУ.
- После этого бывшего парламентария перевели в Лукьяновское СИЗО.