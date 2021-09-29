В Офісі генпрокурора повідомили, що формування мало у своєму розпорядженні тренувальну базу та цілий арсенал зброї та вибухівки.

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Для бойових тренувань учасники вирушали навіть за кордон

Слідчі з'ясували, що учасники постійно вдосконалювали свої бойові навики, навіть вирушали для цього за кордон.

Зверніть увагу! В Офісі генпрокурора повідомили, що учасники формування липні 2019 року здійснили теракт – постріл із протитанкового гранатомету в будівлю одного з українських телеканалів в Києві.

В Україну незаконно ввозили військові товари

Один з засновників НЗФ входив до складу групи зловмисників, яка незаконно ввозила товари військового призначення. Згодом їх реалізовувати оборонним підприємствам України – за завищеними цінами.

Поки 9 фігурантів справи та їх захисники отримали доступ до матеріалів для ознайомлення.

Що інкриміновано фігурантам Створення не передбачених законом збройних формувань та участь у їх діяльності, терористичний акт, незаконне поводження зі зброєю, порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Дивіться фото знайденої зброї / Фото Офісу генпрокурора:

Коротко про справу Семена Семенченка