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      СБУ допросила херсонских правоохранителей относительно небрежного расследования убийства Гандзюк

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      СБУ проверяет возможное небрежное расследование убийства Екатерины Гандзюк / ukrinform.ua

      Служба безопасности Украины ведет дело о возможном небрежном расследовании убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. В рамках расследования сотрудники СБУ допросили местных правоохранителей.

      Всего в рамках расследования допросили около 30 сотрудников правоохранительных органов, сообщила Служба безопасности в ответ на запрос "Общественного".

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      Кого именно допросила СБУ:

      • работников Главного управления полиции области, которые занимались расследованием;
      • оперуполномоченных управления;
      • прокуроров Херсонской прокуратуры.

      Впрочем, пока в этом производстве до сих пор никому не сообщали о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?31 июля 2018 года неизвестные напали на общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Ее облили серной кислотой.

      Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице.

      В организации убийства Екатерины Гандзюк подозревают высшее руководство Херсонской области, в том числе и экс-главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. Также у следствия есть версии о причастности правоохранителей, с которыми у убитой был ряд конфликтных историй.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Херсона Дело Екатерины Гандзюк Служба безопасности Украины СБУ Новости Украины Новости политики
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