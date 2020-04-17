СБУ допросила херсонских правоохранителей относительно небрежного расследования убийства Гандзюк
Служба безопасности Украины ведет дело о возможном небрежном расследовании убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. В рамках расследования сотрудники СБУ допросили местных правоохранителей.
Всего в рамках расследования допросили около 30 сотрудников правоохранительных органов, сообщила Служба безопасности в ответ на запрос "Общественного".
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Кого именно допросила СБУ:
- работников Главного управления полиции области, которые занимались расследованием;
- оперуполномоченных управления;
- прокуроров Херсонской прокуратуры.
Впрочем, пока в этом производстве до сих пор никому не сообщали о подозрении. Досудебное расследование продолжается.
Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?31 июля 2018 года неизвестные напали на общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Ее облили серной кислотой.
Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице.
В организации убийства Екатерины Гандзюк подозревают высшее руководство Херсонской области, в том числе и экс-главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. Также у следствия есть версии о причастности правоохранителей, с которыми у убитой был ряд конфликтных историй.
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