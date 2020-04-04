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      Трепак о деле Гандзюк: Заказчики и организаторы убийства могут "накрывать стол"

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      Трепак о деле Гандзюк / ukr.lb.ua

      Генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается СБУ, в частности о нападении на Екатерину Гандзюк. После этого заместитель генпрокурора подал в отставку. Трепак сомневается, что теперь в деле убийства херсонской активистки возможен существенный прогресс.

      О своем отношении к перспективам расследования дела убийства Екатерины Гандзюк Виктор Трепак рассказал "Украинской правде".

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      Самая оптимистичная перспектива дальнейшего расследования, на мой взгляд, это удержать те позиции, на которые мы вышли,
      – заявил Трепак.

      По его словам, если прокурорам не будут создавать препятствия, они процессуально закрепят полученные позиции и примут соответствующие решения.

      Бывший заместитель генпрокурора высказал свои сомнения относительно дальнейшего прогресса в расследовании убийства. Успех в расследовании сложных дел, по мнению Трепака, обеспечивается умением составить и держать целостную картину расследования, профессионализмом и настойчивостью оперативников, следователей и прокуроров.

      В любом случае заказчики и организаторы нападения на Екатерину Гандзюк могут уже "накрывать стол" тем, кто добился таких изменений в организации расследования этого дела,
      – подытожил экс-заместитель генпрокурора.

      Он отметил, что через несколько месяцев в "деле Гандзюк" был сделан прорыв. Однако почти одновременно с Трепаком в отставку подал начальник департамента надзора за специальными органами правопорядка Олег Денега. Именно департамент под его руководством занимался расследованием "дела Гандзюк".

      Теперь, по словам Трепака, это дело передали назначенному заместителю генпрокурора Алексею Симоненко.

      Что было раньше

      • Генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается СБУ. В частности, от дела убийства Екатерины Гандзюк.
      • Отец Гандзюк назвал позором действия нового руководства Офиса Генпрокурора, в частности устранение Трепака. Между тем Венедиктова заверила, что расследование убийства активистки Гандзюк не потеряет темп и будет доведено до конца.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк? 31 июля 2018 года неизвестные напали на общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Ее облили серной кислотой. Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу.

      Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице.

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Расследования Офис генпрокурора Новости политики СБУ Виктор Трепак Ирина Венедиктова Дело Екатерины Гандзюк
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