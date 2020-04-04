17:42
4 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Трепак про справу Гандзюк: Замовники і організатори вбивства можуть "накривати стіл"

      -
      Трепак про справу Гандзюк / ukr.lb.ua

      Генпрокурорка Ірина Венедіктова усунула Віктора Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається СБУ, зокрема про напад на Катерину Гандзюк. Після цього заступник генпрокурора подав у відставу. Трепак сумнівається, що тепер у справі вбивства херсонської активістки можливий суттєвий прогрес.

      Про своє ставлення до перспектив розслідування справи вбивства Катерини Гандзюк Віктор Трепак розповів "Українській правді".

      Читайте також Венедіктова вимагала оголосити підозру активісту Стерненку, – Трепак

      Найоптимістичніша перспектива подальшого розслідування, на мій погляд, це утримати ті позиції, на які ми вийшли,
      – заявив Трепак.

      За його словами, якщо прокурорам не створюватимуть перешкод, вони процесуально закріплять здобуті позиції та приймуть відповідні рішення.
       
      Колишній заступник генпрокурора висловив свої сумніви щодо подальшого прогресу у розслідуванні вбивства. Успіх у розслідуванні складних справ, на думку Трепака, забезпечується вмінням скласти та тримати цілісну картину розслідування, професіоналізмом і наполегливістю оперативників, слідчих і прокурорів.

      У будь-якому разі замовники й організатори нападу на Катерину Гандзюк можуть уже "накривати стіл" тим, хто домігся таких змін в організації розслідування цієї справи,
      – підсумував ексзаступник генпрокурора.

      Він зазначив, що за кілька місяців у "справі Гандзюк" був зроблений прорив. Однак майже одночасно з Трепаком у відставку подав начальник департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Олег Денега. Саме департамент під його керівництвом займався розслідуванням "справи Гандзюк".

      Тепер, за словами Трепака, цю справу передали новопризначеному заступнику генпрокурорки Олексію Симоненку.

      Що було раніше

      • Генпрокурорка Ірина Венедіктова усунула Віктора Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається СБУ. Зокрема, від справи вбивства Катерини Гандзюк.
      • Батько Гандзюк назвав ганьбою дії нового керівництва Офісу Генпрокурора, зокрема усунення Трепака. Водночас Венедіктова запевнила, що розслідування вбивства активістки Гандзюк не втратить темпу та буде доведене до кінця.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня 2018 року невідомі напали на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Її облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, проте 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Розслідування Новини України Новини політики СБУ Віктор Трепак Ірина Венедіктова Справа Катерини Гандзюк Офіс генпрокурора
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 12:18 Помер Іван Вакарчук – науковець, ексміністр освіти, батько співака
      Новини України 16927
      сьогодні , 10:44 Від коронавірусу в Україні померли вже 28 людей: деталі
      Лікування 26644
      сьогодні , 13:39 Країни, у яких не зафіксували жодного випадку COVID-19: перелік
      Новини світу 6276
      сьогодні , 12:36 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик
      Новини культури 17713
      сьогодні , 16:48 В уряді спростували обов'язок магазинів видавати покупцям маски
      Новини України 6581
      сьогодні , 15:47 Коронавірус в Іспанії: кількість смертей вперше зменшилася за останній тиждень
      Здорове життя 67897
      сьогодні , 14:39 Венедіктова вимагала оголосити підозру активісту Стерненку, – Трепак
      Новини України 4923
      сьогодні , 14:12 Іван Вакарчук помер: біографія відомого науковця
      Новини України 4784
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Тимошенко вкотре розписалася у прихильності олігархам, цього разу – Коломойському
      Сергій Лещенко
      сьогодні , 16:00 Коронавірус на окупованих територіях: чому це загроза і для решти України
      Дмитро Снєгирьов
      Залиште відгук