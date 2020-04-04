Трепак про справу Гандзюк: Замовники і організатори вбивства можуть "накривати стіл"
Генпрокурорка Ірина Венедіктова усунула Віктора Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається СБУ, зокрема про напад на Катерину Гандзюк. Після цього заступник генпрокурора подав у відставу. Трепак сумнівається, що тепер у справі вбивства херсонської активістки можливий суттєвий прогрес.
Про своє ставлення до перспектив розслідування справи вбивства Катерини Гандзюк Віктор Трепак розповів "Українській правді".
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Найоптимістичніша перспектива подальшого розслідування, на мій погляд, це утримати ті позиції, на які ми вийшли,
– заявив Трепак.
У будь-якому разі замовники й організатори нападу на Катерину Гандзюк можуть уже "накривати стіл" тим, хто домігся таких змін в організації розслідування цієї справи,
– підсумував ексзаступник генпрокурора.
Тепер, за словами Трепака, цю справу передали новопризначеному заступнику генпрокурорки Олексію Симоненку.
Що було раніше
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова усунула Віктора Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається СБУ. Зокрема, від справи вбивства Катерини Гандзюк.
- Батько Гандзюк назвав ганьбою дії нового керівництва Офісу Генпрокурора, зокрема усунення Трепака. Водночас Венедіктова запевнила, що розслідування вбивства активістки Гандзюк не втратить темпу та буде доведене до кінця.
Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня 2018 року невідомі напали на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Її облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, проте 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.
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