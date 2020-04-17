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      СБУ допитала херсонських правоохоронців щодо недбалого розслідування вбивства Гандзюк

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      СБУ перевіряє можливе недбале розслідування вбивства Катерини Гандзюк / ukrinform.ua

      Служба безпеки України веде справу щодо можливого недбалого розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. У межах розслідування співробітники СБУ допитали місцевих правоохоронців.

      Загалом у межах розслідування допитали близько 30 працівників правоохоронних органів, повідомила Служба безпеки у відповідь на запит "Громадського".

      До слова Трепак про справу Гандзюк: Замовники і організатори вбивства можуть "накривати стіл"

      Кого саме допитала СБУ:

      • працівників головного управління поліції області, які займалися розслідуванням;
      • оперуповноважених управління;
      • прокурорів Херсонської прокуратури.

      Втім наразі у цьому провадженні досі нікому не повідомляли про підозру. Досудове розслідування триває.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня 2018 року невідомі напали на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Її облили сірчаною кислотою.

      Жінка зазнала 30% опіків тіла та потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, проте 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.

      В організації вбивства Катерини Гандзюк підозрюють вище керівництво Херсонської області, зокрема і ексголову Херсонської облради Владислава Мангера. Також у слідства є версії про причетність правоохоронців, з якими у вбитої було низка конфліктних історій.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Херсона Справа Катерини Гандзюк Служба безпеки України СБУ Новини політики Новини України
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