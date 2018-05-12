СБУ допускает версию умышленного отравления детей в Черкассах

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак во время визита в Черкассы 12 мая отметил, что они допускают то, что массовое отравление детей в Черкассах было неслучайным.

Об этом сообщил сайт "Радио Свобода".

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8 мая на утренней линейке в школе №8 в Черкассах потеряли сознание около 30 детей. В больницу с головокружением и тошнотой попали 50 детей и 2 учителей, однако позже количество госпитализированных возросло до 53 детей и 4 взрослых.

Мы не расследуем этот инцидент, но в рамках той помощи, которую мы предоставляем полиции, могу сказать, что, конечно, такую версию мы не исключаем – умышленные действия неустановленных лиц, совершивших данное преступление,

– сказал Грицак.

Напомним, накануне сообщили, что за проверку массового отравления детей в Черкассах взялась военная прокуратура в связи с тем, что одной из версий отравления детей было распространение неизвестного вещества из прилегающей к школе территории воинской части А1744.