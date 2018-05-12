СБУ допускає версію навмисного отруєння дітей в Черкасах

Голова Служби безпеки України Василь Грицак під час візиту до Черкас 12 травня зазначив, що вони допускають те, що масове отруєння дітей в Черкасах було невипадковим.

Про це повідомив сайт "Радіо Свобода".

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8 травня на ранковій лінійці у школі №8 у Черкасах знепритомніли близько 30 дітей. До лікарні із запамороченням та нудотою потрапили 50 дітей і 2 вчителів, проте згодом кількість госпіталізованих зросла до 53 дітей та 4 дорослих.

Ми не розслідуємо цей інцидент, але в рамках тієї допомоги, яку ми надаємо поліції, можу сказати, що, звичайно, таку версію ми не виключаємо – навмисних дій невстановлених осіб, які вчинили цей злочин,

– сказав Грицак.

Нагадаємо, напередодні повідомили, що за перевірку масового отруєння дітей у Черкасах взялася військова прокуратура у зв’язку з тим, що однією із версій отруєння дітей було розповсюдження невідомої речовини з прилеглої до школи території військової частини А1744.