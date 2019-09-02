Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией усилена охраняют безопасность школьников их родителей и учителей во время торжественных линеек в школах 1 и 2 сентября.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заметила, что это плановые меры безопасности, которые происходят в школах по всей Украине, сообщает "Громадське".

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Школьники будут праздновать торжественные линейки, поэтому для обеспечения безопасности в эти дни мы, как обычно, сформировали мобильные группы. Единственное новшество - впервые правоохранители обеих служб работают совместно,

– отметила Гитлянская.

Праздник первого звонка большинство украинских школ проводить 1 сентября, однако не малая часть учебных заведений проводить праздничную линейку именно 2 сентября. Каждая украинская школа могла самостоятельно выбирать день начала обучения и его формат.

К слову, новоиспеченная Министерка образования и науки Украины Анна Новосад призвала ускорить реформу общего среднего образования.

Подробнее о новой Министерка читайте в нашем материале.