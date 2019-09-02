10:41
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      СБУ и Нацполиция дополнительно усилила охрану школ в день праздничных мероприятий

      46 Читати новину українською
      Безопасность школьников будут охранять работники СБУ и Нацполиции
      Безопасность школьников будут охранять работники СБУ и Нацполиции / Фото из открытых источников

      Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией усилена охраняют безопасность школьников их родителей и учителей во время торжественных линеек в школах 1 и 2 сентября.

      Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заметила, что это плановые меры безопасности, которые происходят в школах по всей Украине, сообщает "Громадське".

      Читайте также: Премьер Гончарук записал обращение к школьникам и "будущего главы правительства": смешное видео

      Школьники будут праздновать торжественные линейки, поэтому для обеспечения безопасности в эти дни мы, как обычно, сформировали мобильные группы. Единственное новшество - впервые правоохранители обеих служб работают совместно,
      – отметила Гитлянская.

      Праздник первого звонка большинство украинских школ проводить 1 сентября, однако не малая часть учебных заведений проводить праздничную линейку именно 2 сентября. Каждая украинская школа могла самостоятельно выбирать день начала обучения и его формат.

      К слову, новоиспеченная Министерка образования и науки Украины Анна Новосад призвала ускорить реформу общего среднего образования.

      Подробнее о новой Министерка читайте в нашем материале.

      blog_ava
      Главные новости 1 сентября: Зеленский в Польше, День знаний и победа Ломаченко
      сегодня
      467
      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Образование СБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      сегодня , 10:01 Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      Блог Соцмережі 233
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 280
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      24062
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 597
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2807
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук