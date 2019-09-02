СБУ та Нацполіція додатково посилила охорону шкіл в день святкових заходів
Служба безпеки України разом із Національною поліцією підсилено охороняють безпеку школярів їх батьків та вчителів під час урочистих лінійок у школах 1 та 2 вересня.
Речниця СБУ Олена Гітлянська зауважила, що це планові заходи безпеки, які відбуваються в школах по всій Україні, повідомляє "Громадське".
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У школярів відбудуться урочисті лінійки, тому для гарантування безпеки в ці дні ми, як зазвичай, сформували мобільні групи. Єдине нововведення – вперше правоохоронці обох служб працюють спільно,
– зазначила Гітлянська.
Свято першого дзвоника більшість українських шкіл проводити 1 вересня, однак не мала частка навчальних заходів проводитиме святкову лінійку саме 2 вересня. Кожна українська школа мала змогу самостійно обирати день початку навчання та його формат.
До слова, новоспечена міністерка освіти і науки України Ганна Новосад закликала прискорити реформу загальної середньої освіти.
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