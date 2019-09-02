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      СБУ та Нацполіція додатково посилила охорону шкіл в день святкових заходів

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      Безпеку школярів оборонятимуть працівники СБУ та Нацполіції
      Безпеку школярів оборонятимуть працівники СБУ та Нацполіції / Фото з відкритих джерел

      Служба безпеки України разом із Національною поліцією підсилено охороняють безпеку школярів їх батьків та вчителів під час урочистих лінійок у школах 1 та 2 вересня.

      Речниця СБУ Олена Гітлянська зауважила, що це планові заходи безпеки, які відбуваються в школах по всій Україні, повідомляє "Громадське".

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      У школярів відбудуться урочисті лінійки, тому для гарантування безпеки в ці дні ми, як зазвичай, сформували мобільні групи. Єдине нововведення – вперше правоохоронці обох служб працюють спільно,
      – зазначила Гітлянська.

      Свято першого дзвоника більшість українських шкіл проводити 1 вересня, однак не мала частка навчальних заходів проводитиме святкову лінійку саме 2 вересня. Кожна українська школа мала змогу самостійно обирати день початку навчання та його формат.

      До слова, новоспечена міністерка освіти і науки України Ганна Новосад закликала прискорити реформу загальної середньої освіти.

      Детальніше про нову міністерку читайте у нашому матеріалі

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      Теги: Новини України Новини політики Поліція СБУ Освіта
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