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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

СБУ обнаружила в районе проведения АТО запрещенную противопехотную мину российского производства

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Российская мина ПМН-2, которую обнаружили на Донбассе
Российская мина ПМН-2, которую обнаружили на Донбассе

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области в районе проведения антитеррористической операции два тайника с оружием и боеприпасами.

Из подземного хранилища в Бахмутском районе оперативники спецслужбы изъяли противопехотную мину ПМН-2 и запал к ней, которая находится на вооружении военных РФ и запрещена международными законодательными актами, сообщили в СБУ.

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Во втором тайнике, расположенном в Волновахском районе, правоохранители обнаружили более одной тысячи патронов калибра 5,45 мм, девятнадцать гранат Ф-1 и РГД-5.

Обнаруженное в тайнике оружие

Также у жительницы этого же района сотрудники СБ Украины изъяли автомат Калашникова АКСУ-74 и почти сто патронов к нему.

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Стоит отметить, что в течение февраля 2018 года в районе проведения АТО сотрудники СБУ из девяти обнаруженных схронов изъяли пять единиц стрелкового оружия, почти сто гранат, около трехсот крупнокалиберных выстрелов, восемьдесят восемь осколочно-фугасных мин, противопехотную мину ПМН-2, восемь танковых выстрелов, более 3,5 тысячи патронов различного калибра и тротиловые шашки.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Оружие СБУ
Источник: 24 Канал
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