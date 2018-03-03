СБУ виявила у районі проведення АТО заборонену протипіхотну міну російського виробництва

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України виявили на Донеччині в районі проведення антитерористичної операції дві схованки зі зброєю та боєприпасами.

З підземного сховища у Бахмутському районі оперативники спецслужби вилучили протипіхотну міну ПМН-2 та запал до неї, яка перебуває на озброєнні військових РФ та заборонена міжнародними законодавчими актами, повідомили в СБУ.

Читайте також: П’яні окупанти намагалися прорвати позиції українських морських піхотинців: є загиблий

У другому схроні, розташованому у Волноваському районі, правоохоронці виявили понад одну тисячу набоїв калібру 5,45 мм, дев’ятнадцять гранат Ф-1 та РГД-5.

Виявлена зброя у сховку

Також у мешканки цього ж району співробітники СБ України вилучили автомат Калашникова АКСУ-74 та майже сто набоїв до нього.

Читайте також: Захарченко тоннами скуповує українські продукти у "сірій зоні" між "ДНР" та Україною

Варто зазначити, що протягом лютого 2018 року в районі проведення АТО співробітники СБУ з дев’яти виявлених схронів вилучили п’ять одиниць стрілецької зброї, майже сто гранат, близько трьохсот великокаліберних пострілів, вісімдесят вісім осколково-фугасних мін, протипіхотну міну ПМН-2, вісім танкових пострілів, понад 3,5 тисячі набоїв різного калібру та тротилові шашки.