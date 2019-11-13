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      СБУ опровергла информацию о слежке за депутатами от Оппозиционной платформы

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      Партия Медведчука обвинила СБУ в слежке
      Партия Медведчука обвинила СБУ в слежке / Пресс-центр Оппоплатформы

      В Службе безопасности Украины отмечают, что информацию о якобы организации слежки спецслужб за нардепами из фракции Оппозиционная платформа – За жизнь является фейком.

      Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская рассказала об этом на своей фейсбук странице.

      Интересно: В Раде поймали на кнопкодавстве нардепа, предлагал за это сажать: видео

      Вниманию народных депутатов Украины из фракции Оппозиционная платформа – За жизнь. Сегодня одно средство массовой информации со ссылкой на собственные источники обнародовал фейковый "план руководства СБУ" по организации слежки за народными депутатами фракции,
      – написала Гитлянская.

      Она отметила, что фейк был настолько небрежно сделан, что в СБУ даже не стали на него реагировать.

      Ранее пресс-служба Опоплатформы сообщила, что нардепы фракции обратились к ГБР с требованием привлечь руководство СБУ к уголовной ответственности за якобы незаконное вмешательство в деятельность народных депутатов.

      С чего все началось

      В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что в понедельник, 11 ноября СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о плане руководства СБУ относительно слежки за народными депутатами партии.

      По мнению нардепов, представители СБУ таким образом нарушили неприкосновенность частной жизни, вмешались в деятельность государственных деятелей, чем превысили властные полномочия и препятствовали законной деятельности политической партии.

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      12 ноября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: СБУ Оппозиционная платформа – За жизнь Новости Украины Новости политики
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