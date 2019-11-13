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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ

      СБУ спростувала інформацію про стеження за депутатам від Опозиційної платформи

      5 Читать новость на русском
      Партія Медведчука звинуватила СБУ у стеженні
      Партія Медведчука звинуватила СБУ у стеженні / Пресцентр Опоплатформи

      У Службі безпеки України зазначають, що інформацію про нібито організацію стеження спецслужб за нардепами з фракції Опозиційна платформа – За життя є фейком.

      Речниця СБУ Олена Гітлянська розповіла про це на своїй фейсбук сторінці.

      Цікаво: У Раді спіймали на кнопкодавстві нардепа, який пропонував за це ув’язнювати: відео

      До уваги народних депутатів України з фракції Опозиційна платформа – За життя. Сьогодні один засіб масової інформації з посиланням на власні джерела оприлюднив фейковий "план керівництва СБУ" щодо організації стеження за народними депутатами фракції,
      – написала Гітлянська.

      Вона зауважила, що фейк був настільки недбало зроблений, що в СБУ навіть не стали на нього реагувати.

      Раніше прес-служба Опоплатформи повідомила, що нардепи фракції звернулися до ДБР з вимогою притягнути керівництво СБУ до кримінальної відповідальності за нібито незаконне втручання в діяльність народних депутатів.

      З чого все почалося

      У партії "Опозиційна платформа – За життя" заявили, що в понеділок, 11 листопада ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили про план керівництва СБУ щодо стеження за народними депутатами партії.

      На думку нардепів, представники СБУ таким чином порушили недоторканність приватного життя, втрутилися в діяльність державних діячів, чим перевищили владні повноваження та перешкоджала законній діяльності політичної партії.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Опозиційна платформа – За життя СБУ
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