СБУ спростувала інформацію про стеження за депутатам від Опозиційної платформи

У Службі безпеки України зазначають, що інформацію про нібито організацію стеження спецслужб за нардепами з фракції Опозиційна платформа – За життя є фейком.

Речниця СБУ Олена Гітлянська розповіла про це на своїй фейсбук сторінці.

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До уваги народних депутатів України з фракції Опозиційна платформа – За життя. Сьогодні один засіб масової інформації з посиланням на власні джерела оприлюднив фейковий "план керівництва СБУ" щодо організації стеження за народними депутатами фракції,

– написала Гітлянська.

Вона зауважила, що фейк був настільки недбало зроблений, що в СБУ навіть не стали на нього реагувати.

Раніше прес-служба Опоплатформи повідомила, що нардепи фракції звернулися до ДБР з вимогою притягнути керівництво СБУ до кримінальної відповідальності за нібито незаконне втручання в діяльність народних депутатів.

З чого все почалося

У партії "Опозиційна платформа – За життя" заявили, що в понеділок, 11 листопада ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили про план керівництва СБУ щодо стеження за народними депутатами партії.

На думку нардепів, представники СБУ таким чином порушили недоторканність приватного життя, втрутилися в діяльність державних діячів, чим перевищили владні повноваження та перешкоджала законній діяльності політичної партії.