СБУ отправила в суд дело одной из крупнейших групп "копателей" янтаря

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по деятельности организованной группы в Житомирской области, участники которой масштабно занимались незаконной добычей и сбыт янтаря. Дело передали в суд.

На фейсбук-странице пресс-центра СБУ отмечается, что спецслужбы установили личность организатора незаконного бизнеса. Им оказался безработный житель Олевска, который при помощи нескольких местных жителей наладил добычу янтаря в приграничных районах Житомирщины.

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Группа мужчин "вооружилась" необходимым оборудованием и транспортом и в больших масштабах добывала янтарь с помощью гидроразмыва почвы.

В рамках уголовного производства в мае 2019-го правоохранители разоблачили всех пятерых участников группировки практически поймав их "на горячем".

Тогда в "копателей" изъяли добытый янтарь, шесть мотопомп, два электрогенераторы и другие инструменты и оборудование общей стоимостью более 25 тысяч долларов США, а также черновые записи с "указаниями" организатора.

Всем членам группы было сообщено о подозрении в нарушении правил охраны недр и совершении преступления организованной группой лиц при соучастии.

В СБУ напомнили, что в рамках уголовного производства оперативники изъяли 13 тонн незаконно добытого янтаря-сырца и обработанного камня. В частности, в середине февраля и в конце мая 2019 удалось заблокировать деятельность двух подпольных промышленных комплексов с его обработки в Одесской и Киевской области.

Материалы следователи УСБУ в Житомирской области выделили в отдельное уголовное производство, в рамках которого сейчас идут геммологические экспертизы, после завершения которых будет решен вопрос о его спецконфискации в доход государства.