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      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      СБУ відправила до суду справу однієї із найбільших груп "копачів" бурштину

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      Тепер долю "копачів" вирішуватиме суд
      Тепер долю "копачів" вирішуватиме суд / СБУ

      Служба безпеки України закінчила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо діяльності організованої групи на Житомирщині, учасники якої масштабно займалися незаконним видобутком та збут бурштину. Справу передали до суду.

      На фейсбук-сторінці пресцентру СБУ зазначається, що спецслужби встановили особу організатора незаконного бізнесу. Ним виявився безробітний мешканець Олевська, який  з допомогою кількох місцевих жителів налагодив видобуток бурштину в прикордонних районах Житомирщини.

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      Група чоловіків "озброїлася" необхідним обладнанням та транспортом та у великих масштабах видобувала бурштин за допомогою гідророзмиву ґрунту.

      У рамках кримінального провадження в травні 2019-го правоохоронці викрили усіх п’ятьох учасників угруповання практично спіймавши їх "на гарячому".

      Тоді у "копачів" вилучили видобутий бурштин, шість мотопомп, два електрогенератори та інші інструменти й обладнання загальною вартістю понад 25 тисяч доларів США, а також чорнові записи із "вказівками" організатора.

      Усім членам групи було повідомлено про підозру у порушенні правил охорони надр та вчиненні злочину організованою групою осіб за співучастю.

      У СБУ нагадали, що в межах кримінального провадження оперативники вилучили 13 тонн незаконно видобутого бурштину-сирцю та обробленого каменю. Зокрема, в середині лютого та наприкінці травня 2019 року вдалося заблокувати діяльність двох підпільних промислових комплексів із його обробки на Одещині та Київщині.

      Матеріали слідчі УСБУ в Житомирській області виокремили у окреме кримінальне провадження, у рамках якого нині тривають гемологічні експертизи, після завершення яких буде вирішено питання щодо його спецконфіскації у дохід держави.

       

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      Теги: Новини України Бурштин СБУ Новини Житомира Кримінальні новини
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