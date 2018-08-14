СБУ поймала киевлянина, который пытался ввезти в Украину "жучки" из России
Служба безопасности Украины предотвратила контрабандный ввоз киевлянином в Украину специальных технических средств для негласного получения информации с целью их дальнейшего сбыта.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Киевлянин, находясь по личным делам на территории страны-агрессора, приобрел предметы, которые относятся к категории специальных технических средств для негласного получения информации с целью их дальнейшего сбыта в Украине,
– говорится в сообщении СБУ.
Злоумышленник был задержан на одном из железнодорожных пунктов в Сумской области. В его личных вещах обнаружены скрытые от таможенного контроля специальные технические средства, среди которых четыре авторучки со встроенными скрытыми видеокамерами и микрофонами, шесть брелков и наручные часы со встроенными скрытыми видеокамерами, микрофонами и USB адаптерами.
"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления", – добавили в СБУ.