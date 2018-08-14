СБУ спіймала киянина, який намагався ввезти в Україну "жучки" із Росії

Служба безпеки України попередила контрабандне ввезення киянином до України спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації з метою їх подальшого збуту.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Киянин, перебуваючи в особистих справах на території країни-агресора, придбав предмети, які відносяться до категорії спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації з метою їх подальшого збуту в Україні,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Зловмисник був затриманий на одному із залізничних пунктів у Сумській області. У його особистих речах виявлені приховані від митного контролю спеціальні технічні засоби, серед яких чотири авторучки із вбудованими прихованими відеокамерами та мікрофонами, шість брелків та наручний годинник із вбудованими прихованими відеокамерами, мікрофонами та USB адаптерами.

"У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у скоєнні злочину", – додали у СБУ.