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У вбивстві Анатолія Жука запідозрили начальника СБУ Сумщини

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Начальник управління СБУ в Сумській області Владислав Косинський
Начальник управління СБУ в Сумській області Владислав Косинський / Вікіпедія

Начальник управління Служби безпеки України в Сумській області Владислав Косинський може бути причетний до організації вбивства екс-депутата міської ради Сум та колишнього директора департаменту містобудування Анатолія Жука.

У Сумах є угрупування, в якому об’єдналися корумповані силовики з криміналітетом при владі, пише "Антикор".

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Воно включає в себе начальника обласного СБУ Владислава Косинського, одного з організаторів репресій проти майданівців. Генерал-майор є ключовою ланкою злочинної групи, яка сформувалася в обласному центрі і зацікавлена в земельних ділянках покійного Жука.

Крім Косинського, за даними видання, в угруповання входять нардеп від "Волі народу", екс-регіонал Ігор Молоток – бізнес-партнер Олександра Януковича, Юрій Чмирь – колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича, а також заступник прокурора області Сергій Маслюк, спійманий Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури України на підробці документів і шахрайстві, 
– йдеться у статті.

"Всі разом вони займаються контрабандою цигарок через Сумський кордон, дерибанять бюджет на казених підрядах, курують незаконний видобуток нафти на стику Сумської, Чернігівської та Полтавської областей. А останнім часом зацікавилися забудовою в обласному центрі. Для чого їм вкрай потрібні земельні ділянки Жука. Все це перетворює невеликий обласний центр в український Палермо, де на чолі мафії варто генерал СБУ.", – підкреслюють автори матеріалу.

Нагадаємо, екс-депутата міської ради Сум Анатолія Жука застрелили у подвір'ї власного будинку увечері 2 серпня. Тіло виявив його батько, який прийшов до сина в гості. 9 серпня зникла безвісти сім'я вбитого Жука. Востаннє дружину та доньку загиблого бачили, коли вони вирушали провідати родичів. Разом із ними зник особистий водій.

Теги: Кримінальні новини Новини України Вбивство Анатолія Жука СБУ Суми
Джерело: 24 Канал
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