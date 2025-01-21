Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентом Росії після початку переговорів, і цей процес, за його словами, вже триває, повідомляє CNN.

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Перед цим Трамп прибув до Овального кабінету Білого дому вперше як 47-й президент США. Там його запитали зокрема, про обіцянку завершити війну між Росією та Україною "за 24 години".

Ну, минуло тільки півдня. У мене залишилося ще півдня. Подивимося,

– відповів американський лідер.