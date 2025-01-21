Деякі з них згадали війну в Україні й передвиборчу обіцянку 47 президента США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Voice of America. Цікаво, що сам Дональд Трамп в інавгураційній промові жодного разу не згадав Україну.

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Як світові лідери вітали Дональда Трампа з інавгурацією

Так, президент України Володимир Зеленський у привітанні з інавгурацією наголосив, що проголошена Трампом політика "мир завдяки силі" дає шанс надійного й справедливому миру та зміцненню американського лідерства у світі.

Зеленський додав, що саме зараз вирішується, яким буде це століття для світових демократій.

Ми всі маємо діяти разом, щоб це століття було великим та успішним для демократій, а не для тих, хто бажає нам усім невдачі,

– сказав Зеленський.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що альянс збільшить витрати на оборону й виробництво.

"Мої теплі вітання Дональду Трампу з його вступом на посаду 47-го президента США та Джей Ді Венсу як віцепрезиденту. Разом ми можемо досягти миру через силу – через НАТО", – наголосив Рютте.

З подібним закликом щодо збільшення витрат за годину до інавгурації Трампа виступив і президент Франції Еммануель Макрон, задавшись питанням, чи достатньо цього, щоб досягти великої кількості, глибини та інновацій, щоб захистити себе у великій конфронтації.

Що ми будемо робити в Європі завтра, якщо наш американський союзник виведе свої військові кораблі з Середземного моря? Що буде, якщо [США] переведуть свої винищувачі з Атлантики на Тихий океан? Це все сценарії, до яких ми повинні підготуватися. Це все сценарії, до яких ми готуємося,

– сказав він.

Не оминув увагою російсько-українську війну своєму привітання і президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він заявив, що Туреччина зробить все необхідне для швидкого її завершення.

"Нам потрібно розв'язати це питання якомога швидше. Це питання буде на порядку денному під час наших переговорів з паном Трампом, і я б хотів, щоб другий термін пана Трампа приніс користь всьому людству", – заявив Ердоган.

Виступаючи під час відеозв’язку з членами Ради безпеки РФ безпосередньо перед інавгурацією Трампа, президент Росії Владімір Путін сказав, що знає про бажання команди Трампа вступити з ним у діалог.

"Ми також чуємо його заяви про необхідність зробити все, щоб запобігти Третій світовій війні. Ми, звичайно, вітаємо такий підхід і вітаємо обраного президента США зі вступом на посаду", – сказав Путін у коментарі.

Путін додав, що Москва відкрита до обговорення перспективного мирного врегулювання в Україні.