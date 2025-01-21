Некоторые из них вспомнили войну в Украине и предвыборное обещание 47 президента США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Voice of America. Интересно, что сам Дональд Трамп в инаугурационной речи ни разу не упомянул Украину.

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Как мировые лидеры поздравляли Дональда Трампа с инаугурацией

Так, президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении с инаугурацией отметил, что провозглашенная Трампом политика "мир благодаря силе" дает шанс надежного и справедливого мира и укреплению американского лидерства в мире.

Зеленский добавил, что именно сейчас решается, каким будет это столетие для мировых демократий.

Мы все должны действовать вместе, чтобы это столетие было большим и успешным для демократий, а не для тех, кто желает нам всем неудачи,

– сказал Зеленский.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что альянс увеличит расходы на оборону и производство.

"Мои теплые поздравления Дональду Трампу с его вступлением в должность 47-го президента США и Джей Ди Венсу как вице-президенту. Вместе мы можем достичь мира через силу – через НАТО", – подчеркнул Рютте.

С подобным призывом об увеличении расходов за час до инаугурации Трампа выступил и президент Франции Эммануэль Макрон, задавшись вопросом, достаточно ли этого, чтобы достичь большого количества, глубины и инноваций, чтобы защитить себя в большой конфронтации.

Что мы будем делать в Европе завтра, если наш американский союзник выведет свои военные корабли из Средиземного моря? Что будет, если [США] переведут свои истребители с Атлантики на Тихий океан? Это все сценарии, к которым мы должны подготовиться. Это все сценарии, к которым мы готовимся,

– сказал он.

Не обошел вниманием российско-украинскую войну в своем поздравлении и президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заявил, что Турция сделает все необходимое для быстрого ее завершения.

"Нам нужно решить этот вопрос как можно скорее. Этот вопрос будет на повестке дня во время наших переговоров с господином Трампом, и я бы хотел, чтобы второй срок господина Трампа принес пользу всему человечеству", – заявил Эрдоган.

Выступая во время видеосвязи с членами Совета безопасности РФ непосредственно перед инаугурацией Трампа, президент России Владимир Путин сказал, что знает о желании команды Трампа вступить с ним в диалог.

"Мы также слышим его заявления о необходимости сделать все, чтобы предотвратить Третью мировую войну. Мы, конечно, приветствуем такой подход и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность", – сказал Путин в комментарии.

Путин добавил, что Москва открыта к обсуждению перспективного мирного урегулирования в Украине.