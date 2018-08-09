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Зникнення сім'ї вбитого Анатолія Жука: з'явилися подробиці

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Вбитий екс-депутат Жук із донькою
Вбитий екс-депутат Жук із донькою / фото з соціальних мереж

Поліція розпочала розшук зниклої безвісти сім'ї вбитого екс-депутата Сумської міськради Анатолія Жука. Востаннє дружину та доньку загиблого бачили, коли вони вирушали провідати родичів. Разом із ними зник особистий водій.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Сумській області.

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Працівниками Сумського відділу поліції розшукуються безвісти зниклі громадяни: Жук Ганна Ігорівна, 1987 року народження, її донька Жук Аліса Анатоліївна, 2008 року народження, та Яценко Олександр Геннадійович, 1990 року народження, жителі міста Сум,
– йдеться у повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, 8 серпня вдова та донька нещодавно убитого екс-депутата та його водій вирушили автівкою марки "Мітсубіші Ланцер" до родичів, і до цього часу місцеперебування всіх трьох залишається невідомим.

У поліції надали повну та детальну інформацію про зниклих. Правоохоронці просять, якщо комусь відомі будь-які відомості про зниклих, негайно повідомити їм про це.

Нагадаємо, екс-депутата міської ради Сум Анатолія Жука застрелили у подвір'ї власного будинку увечері 2 серпня. Тіло виявив його батько, який прийшов до сина в гості. На тілі було два сліди від куль в районі голови та спини, а поряд з тілом – пістолет. Політика вбили, коли він спав. Наразі прокуратура розглядає кілька версій вбивства, в тому числі вбивство на побутовому ґрунті та замовне вбивство. 8 серпня стало відомо про загадкове зникнення сім'ї загиблого.

Теги: Новини України Кримінальні новини Вбивство Анатолія Жука Суми Поліція
Джерело: 24 канал
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