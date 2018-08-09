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Исчезновение семьи убитого Анатолия Жука: появились подробности

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Убитый экс-депутат Жук с дочкой
Убитый экс-депутат Жук с дочкой / Фото из социальных сетей

Полиция начала розыск пропавшей без вести семьи убитого экс-депутата Сумского горсовета Анатолия Жука. В последний раз жену и дочь погибшего видели, когда они отправлялись навестить родственников. Вместе с ними исчез личный водитель.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Сумской области.

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Работниками Сумского отдела полиции разыскиваются без вести пропавшие граждане: Жук Анна Игоревна, 1987 года рождения, ее дочь Жук Алиса Анатольевна, 2008 года рождения, и Яценко Александр Геннадьевич, 1990 года рождения, жители города Сумы,
– говорится в сообщении.

Как отмечают правоохранители, 8 августа вдова и дочь недавно убитого экс-депутата и его водитель отправились на автомобиле марки "Мицубиси Ланцер" к родственникам, и до настоящего времени местонахождение всех троих остается неизвестным.

В полиции предоставили полную и подробную информацию о пропавших. Правоохранители просят, если кому-то известны любые сведения о пропавших, немедленно сообщить им об этом.

Напомним, экс-депутата городского совета Сум Анатолия Жука застрелили во дворе собственного дома вечером 2 августа. Тело обнаружил его отец, который пришел к сыну в гости. На теле было два следа от пуль в районе головы и спины, а рядом с телом – пистолет. Политика убили, когда он спал. Сейчас прокуратура рассматривает несколько версий убийства, в том числе убийство на бытовой почве и заказное убийство. 8 августа стало известно о загадочном исчезновении семьи погибшего.

Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Сумы Убийство Анатолия Жука
Источник: 24 канал
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