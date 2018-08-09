Убийство Анатолия Жука: семья экс-депутата бесследно исчезла

Правоохранители подтвердили факт исчезновения семьи погибшего экс-депутата Сумского городского совета Анатолия Жука. На связь не выходит ни жена, ни дочь политика.

Об этом заявил старший инспектор отдела коммуникаций Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий в эфире 112 канала.

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В настоящее время сотрудники полиции проводят следственно-оперативные мероприятия по установлению места нахождения пропавших,

– отметил он.

По словам инспектора, в милицию поступило три заявления о том, что вдова экс-депутата не выходит на связь.



Крупецкий отметил, что правоохранители делают все возможное, чтобы найти пропавших, но отметил, что пока рано говорить о каких-то версиях. Он также отказался комментировать возможную связь между убийством Анатолия Жука и исчезновением его семьи.

Напомним, экс-депутата городского совета Сум Анатолия Жука застрелили во дворе собственного дома вечером 2 августа. Тело обнаружил его отец, который пришел к сыну в гости. На теле было два следа от пуль в районе головы и спины, а рядом с телом – пистолет. Политика убили, когда он спал. Сейчас прокуратура рассматривает несколько версий убийства, в том числе убийство на бытовой почве и заказное убийство.