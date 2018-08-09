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Вбивство Анатолія Жука: сім'я екс-депутата безслідно зникла

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Правоохоронці розшукують сім'ю вбитого політика Анатолія Жука
Правоохоронці розшукують сім'ю вбитого політика Анатолія Жука / фото з соціальних мереж

Правоохоронці підтвердили факт зникнення сім'ї загиблого екс-депутата Сумської міської ради Анатолія Жука. На зв'язок не виходить ані дружина, ані донька політика.

Про це заявив старший інспектор відділу комунікацій Нацполіції в Сумській області Володимир Крупецький в ефірі 112 каналу.

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Наразі співробітники поліції проводять слідчо-оперативні заходи по встановленню місця знаходження зниклих,
– зазначив він.

За словами інспектора, до правоохоронців надійшло три заяви про те, що вдова екс-депутата не виходить на зв’язок.

Крупецький наголосив, що правоохоронці роблять все можливе, щоб знайти зниклих, але зазначив, що поки що рано говорити про якісь версії. Він також відмовився коментувати імовірний зв'язок між вбивством Анатолія Жука та зникненням його сім'ї.

Нагадаємо, екс-депутата міської ради Сум Анатолія Жука застрелили у подвір'ї власного будинку увечері 2 серпня. Тіло виявив його батько, який прийшов до сина в гості. На тілі було два сліди від куль в районі голови та спини, а поряд з тілом – пістолет. Політика вбили, коли він спав. Наразі прокуратура розглядає кілька версій вбивства, в тому числі вбивство на побутовому ґрунті та замовне вбивство.

Теги: Новини України Поліція Вбивство Анатолія Жука Суми Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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