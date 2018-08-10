В убийстве Анатолия Жука заподозрили начальника СБУ Сумщины

Начальник управления Службы безопасности Украины в Сумской области Владислав Косинский может быть причастен к организации убийства экс-депутата городского совета Сум и бывшего директора департамента градостроительства Анатолия Жука.

В Сумах есть группировка, в которой объединились коррумпированные силовики с криминалитетом у власти, пишет "Антикор".

Читайте также: Исчезновение семьи убитого Анатолия Жука: появились подробности

Она включает в себя начальника областного СБУ Владислава Косинского, одного из организаторов репрессий против майдановцев. Генерал-майор является ключевым звеном преступной группы, которая сформировалась в областном центре и заинтересована в земельных участках покойного Жука.

Кроме Косинского, по данным издания, в группировку входят нардеп от "Воли народа", экс-регионал Игорь Молоток – бизнес-партнер Александра Януковича Юрий Чмырь – бывший замглавы Администрации президента Виктора Януковича, а также заместитель прокурора области Сергей Маслюк, пойманный Генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры Украины на подделке документов и мошенничестве,

– говорится в статье.

"Все вместе они занимаются контрабандой сигарет через Сумскую границу, дерибанят бюджет на казених подрядах, курируют незаконную добычу нефти на стыке Сумской, Черниговской и Полтавской областей. А в последнее время заинтересовались застройкой в областном центре. Для чего им нужны земельные участки Жука. Все это превращает небольшой областной центр в украинский Палермо, где во главе мафии стоит генерал СБУ", – подчеркивают авторы материала.

Напомним, экс-депутата городского совета Сум Анатолия Жука застрелили во дворе собственного дома вечером 2 августа. Тело обнаружил его отец, который пришел к сыну в гости. 9 августа пропала без вести семья убитого Жука. В последний раз жену и дочь погибшего видели, когда они отправлялись навестить родственников. Вместе с ними исчез личный водитель.