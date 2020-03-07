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      СБУ помешала контрабанде культурных ценностей в Россию: видео спецоперации

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      На Полтавщине работники Службы безопасности Украины остановили контрабанду в Россию культурных ценностей. Известно, что мужчина пытался незаметно вывезти из Украины старинную коллекцию религиозных предметов.

      Следователи предположили, что местный коллекционер планировал незаконно переместить через границу старинную коллекцию, которая датируется XIX веком, отметили на странице СБУ в фейсбуке.

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      От таможенников мужчина скрыл:

      • две иконы;
      • обрядовый крест и библию на старославянском языке.

      Изъятые вещи передали для проведения соответствующих экспертиз. Покупателей коллекционер нашел среди знакомых иностранцев. Правоохранители задержали мужчину на пункте пропуска "Юнаковка" Сумской области.

      Его обвиняют в подготовке к преступлению и контрабанде. Теперь мужчине грозит от 3 до 7 лет заключения.

      Смотрите видео СБУ: изъятие контрабанды на границе

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Полтавы Украина – Россия Контрабанда СБУ Новости Украины
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