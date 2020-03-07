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      СБУ завадила контрабанді культурних цінностей до Росії: відео спецоперації

      - Читать новость на русском
      Контрабанда культурних цінностей / Фейсбук СБУ

      На Полтавщині працівники Служби безпеки України зупинили контрабанду до Росії культурних цінностей. Відомо, що чоловік намагався непомітно вивезти з України старовинну колекцію релігійних предметів.

      Слідчі припустили, що місцевий колекціонер планував незаконно перемістити через кордон старовинну колекцію, що датується ХІХ століттям, зазначили на сторінці СБУ у фейсбуці.

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      Від митників чоловік приховав:

      • дві ікони;
      • обрядовий хрест та біблію старослов'янською мовою.

      Вилучені речі передали для проведення відповідних експертиз. Покупців колекціонер знайшов серед знайомих іноземців. Правоохоронці затримали чоловіка на пункті пропуску "Юнаківка" Сумської області.

      Його звинувачують у підготовці до злочину та контрабанді. Тепер чоловіку загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

      Дивіться відео СБУ: вилучення контрабанди на кордоні

       

       

      Що приготувати на сніданок швидко і легко – рецепти
      сьогодні
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Полтави Контрабанда СБУ
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