СБУ завадила контрабанді культурних цінностей до Росії: відео спецоперації

На Полтавщині працівники Служби безпеки України зупинили контрабанду до Росії культурних цінностей. Відомо, що чоловік намагався непомітно вивезти з України старовинну колекцію релігійних предметів.

Слідчі припустили, що місцевий колекціонер планував незаконно перемістити через кордон старовинну колекцію, що датується ХІХ століттям, зазначили на сторінці СБУ у фейсбуці.

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Від митників чоловік приховав:

дві ікони;

обрядовий хрест та біблію старослов'янською мовою.

Вилучені речі передали для проведення відповідних експертиз. Покупців колекціонер знайшов серед знайомих іноземців. Правоохоронці затримали чоловіка на пункті пропуску "Юнаківка" Сумської області.

Його звинувачують у підготовці до злочину та контрабанді. Тепер чоловіку загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

Дивіться відео СБУ: вилучення контрабанди на кордоні