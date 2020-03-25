СБУ празднует годовщину своего создания: Зеленский отметил наградами силовиков

25 марта Служба безопасности Украины отмечает 28-ю годовщину со дня своего создания. В связи с этой датой Президент Украины Владимир Зеленский отметил силовиков государственными наградами.

Как отметили в пресс-центре спецслужбы, СБУ – это не просто служба, это – призвание: защищать, помогать, достигать результата, развиваться, оберегать мирную жизнь. Также здесь обнародовали соответствующий ролик.

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Кроме того, президент Зеленский издал указ о награждении государственными наградами Украины за:

личные заслуги в укреплении национальной безопасности,

мужество,

самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета Украины,

образцовое выполнение служебного долга.

Согласно документу, награждены:

орденом "За мужество" І степени

Виталия Билоуса – капитана;

орденом "За мужество" II степени

Александра Вдовиченко – подполковника;

Александра Поклада – подполковника;

орденом "За мужество" III степени

Александра Бову – майора;

Виктора Литовченко – майора;

орденом Даниила Галицкого

Александра Кондратова – полковника;

Андрея Кошарного – полковника;

Геннадия Кузнецова – генерал-майора;

Александра Скипальского – генерал-лейтенанта в отставке;

медалью "За военную службу Украине"

Сергея Булаха – полковника;

Дмитрия Зюзю – подполковника юстиции;

Андрея Мушту – старшего лейтенанта;

Богдана Плюта – полковника;

Максима Якименко – полковника;

медалью "За безупречную службу" III степени

Анатолия Андрощука – полковника;

Виктора Гуркевича – полковника;

медалью "Защитнику Отечества"

Александра Косова – майора;

Юрия Максименко – подполковника;

Богдана Пересаду – майора.

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