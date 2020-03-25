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      СБУ празднует годовщину своего создания: Зеленский отметил наградами силовиков

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      25 марта Служба безопасности Украины отмечает 28-ю годовщину со дня своего создания. В связи с этой датой Президент Украины Владимир Зеленский отметил силовиков государственными наградами.

      Как отметили в пресс-центре спецслужбы, СБУ – это не просто служба, это – призвание: защищать, помогать, достигать результата, развиваться, оберегать мирную жизнь. Также здесь обнародовали соответствующий ролик.

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      Кроме того, президент Зеленский издал указ о награждении государственными наградами Украины за:

      • личные заслуги в укреплении национальной безопасности,
      • мужество,
      • самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета Украины,
      • образцовое выполнение служебного долга.

      Согласно документу, награждены:

      орденом "За мужество" І степени

      • Виталия Билоуса – капитана;

      орденом "За мужество" II степени

      • Александра Вдовиченко – подполковника;
      • Александра Поклада – подполковника;

      орденом "За мужество" III степени

      • Александра Бову – майора;
      • Виктора Литовченко – майора;

      орденом Даниила Галицкого

      • Александра Кондратова – полковника;
      • Андрея Кошарного – полковника;
      • Геннадия Кузнецова – генерал-майора;
      • Александра Скипальского – генерал-лейтенанта в отставке;

      медалью "За военную службу Украине"

      • Сергея Булаха – полковника;
      • Дмитрия Зюзю – подполковника юстиции;
      • Андрея Мушту – старшего лейтенанта;
      • Богдана Плюта – полковника;
      • Максима Якименко – полковника;

      медалью "За безупречную службу" III степени

      • Анатолия Андрощука – полковника;
      • Виктора Гуркевича – полковника;

      медалью "Защитнику Отечества"

      • Александра Косова – майора;
      • Юрия Максименко – подполковника;
      • Богдана Пересаду – майора.

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      Кроме того,

      • звание Заслуженный врач Украины получил Николай Сидоренко – начальник отдела, врач центральной поликлиники Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины, полковник медицинской службы;
      • звание Заслуженный работник здравоохранения Украины получил Виталий Иванов – начальник больницы восстановительного лечения Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины, полковник медицинской службы.
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      сегодня
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Награды Президент Украины Владимир Зеленский СБУ Новости политики
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