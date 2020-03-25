СБУ празднует годовщину своего создания: Зеленский отметил наградами силовиков
25 марта Служба безопасности Украины отмечает 28-ю годовщину со дня своего создания. В связи с этой датой Президент Украины Владимир Зеленский отметил силовиков государственными наградами.
Как отметили в пресс-центре спецслужбы, СБУ – это не просто служба, это – призвание: защищать, помогать, достигать результата, развиваться, оберегать мирную жизнь. Также здесь обнародовали соответствующий ролик.
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Кроме того, президент Зеленский издал указ о награждении государственными наградами Украины за:
- личные заслуги в укреплении национальной безопасности,
- мужество,
- самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета Украины,
- образцовое выполнение служебного долга.
Согласно документу, награждены:
орденом "За мужество" І степени
- Виталия Билоуса – капитана;
орденом "За мужество" II степени
- Александра Вдовиченко – подполковника;
- Александра Поклада – подполковника;
орденом "За мужество" III степени
- Александра Бову – майора;
- Виктора Литовченко – майора;
орденом Даниила Галицкого
- Александра Кондратова – полковника;
- Андрея Кошарного – полковника;
- Геннадия Кузнецова – генерал-майора;
- Александра Скипальского – генерал-лейтенанта в отставке;
медалью "За военную службу Украине"
- Сергея Булаха – полковника;
- Дмитрия Зюзю – подполковника юстиции;
- Андрея Мушту – старшего лейтенанта;
- Богдана Плюта – полковника;
- Максима Якименко – полковника;
медалью "За безупречную службу" III степени
- Анатолия Андрощука – полковника;
- Виктора Гуркевича – полковника;
медалью "Защитнику Отечества"
- Александра Косова – майора;
- Юрия Максименко – подполковника;
- Богдана Пересаду – майора.
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Кроме того,
- звание Заслуженный врач Украины получил Николай Сидоренко – начальник отдела, врач центральной поликлиники Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины, полковник медицинской службы;
- звание Заслуженный работник здравоохранения Украины получил Виталий Иванов – начальник больницы восстановительного лечения Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины, полковник медицинской службы.