СБУ святкує річницю свого створення: Зеленський відзначив силовиків нагородами

25 березня Служба безпеки України відзначає 28-му річницю з дня свого створення. У зв’язку з такою датою Президент України Володимир Зеленський відзначив силовиків державними нагородами.

Як зауважили у пресцентрі спецслужби, СБУ – це не просто служба, це – покликання: захищати, допомагати, досягати результату, розвиватися, оберігати мирне життя. Також тут оприлюднили відповідний ролик.

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Крім того, президент Зеленський видав указ про відзначення державними нагородами України за

особисті заслуги у зміцненні національної безпеки,

мужність,

самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету України,

зразкове виконання службового обов’язку.

Відповідно до документу, нагороджено:

орденом "За мужність" І ступеня

Віталія Білоуса – капітана;

орденом "За мужність" ІІ ступеня

Олександра Вдовиченка – підполковника;

Олександра Поклада – підполковника;

орденом "За мужність" ІІІ ступеня

Олександра Бову – майора;

Віктора Литовченка – майора;

орденом Данила Галицького

Олександра Кондратова – полковника;

Андрія Кошарного – полковника;

Генадія Кузнєцова – генерал-майора;

Олександра Скіпальського – генерал-лейтенанта у відставці;

медаллю "За військову службу Україні"

Сергія Булаха – полковника;

Дмитра Зюзю – підполковника юстиції;

Андрія Мушту – старшого лейтенанта;

Богдана Плюта – полковника;

Максима Якименка – полковника;

медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

Анатолія Андрощука – полковника;

Віктора Гуркевича – полковника;

медаллю "Захиснику Вітчизни"

Олександра Косова – майора;

Юрія Максименка – підполковника;

Богдана Пересаду – майора.

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