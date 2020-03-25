СБУ святкує річницю свого створення: Зеленський відзначив силовиків нагородами
25 березня Служба безпеки України відзначає 28-му річницю з дня свого створення. У зв’язку з такою датою Президент України Володимир Зеленський відзначив силовиків державними нагородами.
Як зауважили у пресцентрі спецслужби, СБУ – це не просто служба, це – покликання: захищати, допомагати, досягати результату, розвиватися, оберігати мирне життя. Також тут оприлюднили відповідний ролик.
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Крім того, президент Зеленський видав указ про відзначення державними нагородами України за
- особисті заслуги у зміцненні національної безпеки,
- мужність,
- самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету України,
- зразкове виконання службового обов’язку.
Відповідно до документу, нагороджено:
орденом "За мужність" І ступеня
- Віталія Білоуса – капітана;
орденом "За мужність" ІІ ступеня
- Олександра Вдовиченка – підполковника;
- Олександра Поклада – підполковника;
орденом "За мужність" ІІІ ступеня
- Олександра Бову – майора;
- Віктора Литовченка – майора;
орденом Данила Галицького
- Олександра Кондратова – полковника;
- Андрія Кошарного – полковника;
- Генадія Кузнєцова – генерал-майора;
- Олександра Скіпальського – генерал-лейтенанта у відставці;
медаллю "За військову службу Україні"
- Сергія Булаха – полковника;
- Дмитра Зюзю – підполковника юстиції;
- Андрія Мушту – старшого лейтенанта;
- Богдана Плюта – полковника;
- Максима Якименка – полковника;
медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня
- Анатолія Андрощука – полковника;
- Віктора Гуркевича – полковника;
медаллю "Захиснику Вітчизни"
- Олександра Косова – майора;
- Юрія Максименка – підполковника;
- Богдана Пересаду – майора.
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Крім того,
- звання Заслужений лікар України отримав Микола Сидоренко – начальник відділу, лікар центральної поліклініки Військово-медичного управління Служби безпеки України, полковник медичної служби;
- звання Заслужений працівник охорони здоров’я України отримав Віталій Іванов – начальник лікарні відновного лікування Військово-медичного управління Служби безпеки України, полковник медичної служби.