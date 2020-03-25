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      СБУ святкує річницю свого створення: Зеленський відзначив силовиків нагородами

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      28-ма річниця створення СБУ: Зеленський нагородив силовиків / Пресцентр СБУ

      25 березня Служба безпеки України відзначає 28-му річницю з дня свого створення. У зв’язку з такою датою Президент України Володимир Зеленський відзначив силовиків державними нагородами.

      Як зауважили у пресцентрі спецслужби, СБУ – це не просто служба, це – покликання: захищати, допомагати, досягати результату, розвиватися, оберігати мирне життя. Також тут оприлюднили відповідний ролик.

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      Крім того, президент Зеленський видав указ про відзначення державними нагородами України за

      • особисті заслуги у зміцненні національної безпеки,
      • мужність,
      • самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету України,
      • зразкове виконання службового обов’язку.

      Відповідно до документу, нагороджено:

      орденом "За мужність" І ступеня

      • Віталія Білоуса – капітана;

      орденом "За мужність" ІІ ступеня

      • Олександра Вдовиченка – підполковника;
      • Олександра Поклада – підполковника;

      орденом "За мужність" ІІІ ступеня

      • Олександра Бову – майора;
      • Віктора  Литовченка – майора;

      орденом Данила Галицького

      • Олександра Кондратова – полковника;
      • Андрія Кошарного – полковника;
      • Генадія  Кузнєцова –  генерал-майора;
      • Олександра Скіпальського – генерал-лейтенанта у відставці;

      медаллю "За військову службу Україні"

      • Сергія  Булаха – полковника;
      • Дмитра Зюзю – підполковника юстиції;
      • Андрія  Мушту – старшого лейтенанта;
      • Богдана Плюта – полковника;
      • Максима Якименка – полковника;

      медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

      • Анатолія  Андрощука – полковника;
      • Віктора  Гуркевича – полковника;

      медаллю "Захиснику Вітчизни"

      • Олександра  Косова – майора;
      • Юрія Максименка – підполковника;
      • Богдана Пересаду – майора.

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      Крім того,

      • звання Заслужений лікар України отримав Микола Сидоренко – начальник відділу, лікар центральної поліклініки Військово-медичного управління Служби безпеки України, полковник медичної служби;
      • звання Заслужений працівник охорони здоров’я України отримав Віталій Іванов – начальник лікарні відновного лікування Військово-медичного управління Служби безпеки України, полковник медичної служби.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Нагороди Президент України Володимир Зеленський СБУ Новини України Новини політики
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