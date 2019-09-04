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      СБУ предупредила запланированный на Сумщине теракт: детали и фото

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      В Сумской области планировался теракт, – СБУ
      В Сумской области планировался теракт, – СБУ / СБУ

      Служба безопасности Украины предотвратила теракт, который планировали в Сумской области. В лесополосе работники СБУ обнаружили тайник с большим количеством оружия.

      Это оружие завезли из района проведения операции Объединенных сил и намеревались использовать для экстремистских преступлений, сообщает пресс служба СБУ.

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      В спецслужбе считают, что это оружие намеревались использовать для дестабилизации ситуации в регионе.

      Правоохранители изъяли 14 гранат, 2 гранатометных выстрела ВОГ, 25 запалов УЗРГМ, 10 детонирующих шнуров с запалами, 16 детонирующих капсюлей, 9 тротиловых шашек и 7 пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам,
      – отмечают там.


      СБУ разоблачила теракт, который планировали на Сумщине

      СБУ попередила теракт на Сумщині

      Найденный СБУ тайник оружия

      Отметим, недавно Служба безопасности в Сумах задержала 19-летнего молодого человека с радикальной организации, который вместе с сообщниками, возможно, планировал провокации накануне Дня Независимости.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Оружие Теракт Сумы
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