СБУ предупредила запланированный на Сумщине теракт: детали и фото

Служба безопасности Украины предотвратила теракт, который планировали в Сумской области. В лесополосе работники СБУ обнаружили тайник с большим количеством оружия.

Это оружие завезли из района проведения операции Объединенных сил и намеревались использовать для экстремистских преступлений, сообщает пресс служба СБУ.

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В спецслужбе считают, что это оружие намеревались использовать для дестабилизации ситуации в регионе.

Правоохранители изъяли 14 гранат, 2 гранатометных выстрела ВОГ, 25 запалов УЗРГМ, 10 детонирующих шнуров с запалами, 16 детонирующих капсюлей, 9 тротиловых шашек и 7 пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам,

– отмечают там.



СБУ разоблачила теракт, который планировали на Сумщине

Найденный СБУ тайник оружия

Отметим, недавно Служба безопасности в Сумах задержала 19-летнего молодого человека с радикальной организации, который вместе с сообщниками, возможно, планировал провокации накануне Дня Независимости.