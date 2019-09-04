СБУ предупредила запланированный на Сумщине теракт: детали и фото
Служба безопасности Украины предотвратила теракт, который планировали в Сумской области. В лесополосе работники СБУ обнаружили тайник с большим количеством оружия.
Это оружие завезли из района проведения операции Объединенных сил и намеревались использовать для экстремистских преступлений, сообщает пресс служба СБУ.
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В спецслужбе считают, что это оружие намеревались использовать для дестабилизации ситуации в регионе.
Правоохранители изъяли 14 гранат, 2 гранатометных выстрела ВОГ, 25 запалов УЗРГМ, 10 детонирующих шнуров с запалами, 16 детонирующих капсюлей, 9 тротиловых шашек и 7 пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам,
– отмечают там.
СБУ разоблачила теракт, который планировали на Сумщине
Найденный СБУ тайник оружия
Отметим, недавно Служба безопасности в Сумах задержала 19-летнего молодого человека с радикальной организации, который вместе с сообщниками, возможно, планировал провокации накануне Дня Независимости.