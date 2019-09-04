СБУ попередила запланований на Сумщині теракт: деталі та фото
Служба безпеки України запобігла теракту, який планували у Сумській області. У лісосмузі працівники СБУ виявили схованку із великою кількістю зброї.
Цю зброю завезли із району проведення операції Об'єднаних сил і мали намір використати для екстремістських злочинів, повідомляє пресслужба СБУ.
Вам буде цікаво: Екс-співробітник МВС шпигував на користь Росії: СБУ провела затримання
У спецслужбі вважають, що цю зброю мали намір використати для дестабілізації ситуації в регіоні.
Правоохоронці вилучили 14 гранат, 2 гранатометних пострілу ВОГ, 25 запалів УЗРГМ, 10 детонуючих шнурів з запалами, 16 детонуючих капсулів, 9 тротилових шашок і 7 порохових зарядів до артилерійських боєприпасів,
– зазначають там.
СБУ викрила теракт, що планували на Сумщині
Знайдений СБУ сховок зброї
Зазначимо, нещодавно Служба безпеки в Сумах затримала 19-річного молодика з радикальної організації, який разом зі спільниками, можливо, планував провокації напередодні Дня Незалежності.