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      СБУ попередила запланований на Сумщині теракт: деталі та фото

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      У Сумській області планувався теракт, – СБУ
      У Сумській області планувався теракт, – СБУ / СБУ

      Служба безпеки України запобігла теракту, який планували у Сумській області. У лісосмузі працівники СБУ виявили схованку із великою кількістю зброї.

      Цю зброю завезли із району проведення операції Об'єднаних сил і мали намір використати для екстремістських злочинів, повідомляє пресслужба СБУ.

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      У спецслужбі вважають, що цю зброю мали намір використати для дестабілізації ситуації в регіоні.

      Правоохоронці вилучили 14 гранат, 2 гранатометних пострілу ВОГ, 25 запалів УЗРГМ, 10 детонуючих шнурів з запалами, 16 детонуючих капсулів, 9 тротилових шашок і 7 порохових зарядів до артилерійських боєприпасів,
      – зазначають там.


      СБУ викрила теракт, що планували на Сумщині

      СБУ попередила теракт на Сумщині
      Знайдений СБУ сховок зброї 

      Зазначимо, нещодавно Служба безпеки в Сумах затримала 19-річного молодика з радикальної організації, який разом зі спільниками, можливо, планував провокації напередодні Дня Незалежності.

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      Теги: Новини України Новини політики СБУ Суми Теракт Зброя
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