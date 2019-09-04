СБУ попередила запланований на Сумщині теракт: деталі та фото

Служба безпеки України запобігла теракту, який планували у Сумській області. У лісосмузі працівники СБУ виявили схованку із великою кількістю зброї.

Цю зброю завезли із району проведення операції Об'єднаних сил і мали намір використати для екстремістських злочинів, повідомляє пресслужба СБУ.

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У спецслужбі вважають, що цю зброю мали намір використати для дестабілізації ситуації в регіоні.

Правоохоронці вилучили 14 гранат, 2 гранатометних пострілу ВОГ, 25 запалів УЗРГМ, 10 детонуючих шнурів з запалами, 16 детонуючих капсулів, 9 тротилових шашок і 7 порохових зарядів до артилерійських боєприпасів,

– зазначають там.



СБУ викрила теракт, що планували на Сумщині



Знайдений СБУ сховок зброї

Зазначимо, нещодавно Служба безпеки в Сумах затримала 19-річного молодика з радикальної організації, який разом зі спільниками, можливо, планував провокації напередодні Дня Незалежності.