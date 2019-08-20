СБУ затримала радикала, що міг планувати теракт на концерті "Квартал-Фесту": фото

Служба безпеки в Сумах затримала 19-річного молодика з радикальної організації, який разом зі спільниками, можливо, планував провокації напередодні Дня Незалежності.

Прес-служба СБУ повідомила, що за місцем проживання радикалів знайшли гранату Ф-1, боєприпаси та вибухові речовини.

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Слідчі перевіряють інформацію щодо підготовки провокацій під час святкування Дня Прапора та під час концерту KVARTAL-FEST, що відбудеться в Сумах. Прокуратура вважає, що підозрюваний разом зі спільниками міг планувати підірвати вибухівку в місцях масового скупчення людей.



Вилучена вибухівка під час обшуку радикалів / Фото СБУ

Правоохоронці підготували повідомлення про підозру у вчиненні злочинів. Наразі триває досудове слідство.



Вилучена вибухівка під час обшуку радикалів / Фото СБУ