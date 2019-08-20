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      СБУ затримала радикала, що міг планувати теракт на концерті "Квартал-Фесту": фото

      543 Читать новость на русском
      Фото вилученої вибухівки
      Фото вилученої вибухівки / СБУ

      Служба безпеки в Сумах затримала 19-річного молодика з радикальної організації, який разом зі спільниками, можливо, планував провокації напередодні Дня Незалежності.

      Прес-служба СБУ повідомила, що за місцем проживання радикалів знайшли гранату Ф-1, боєприпаси та вибухові речовини.

      До теми: СБУ затримала росіянина, який готував диверсію на аеродромі ЗСУ

      Слідчі перевіряють інформацію щодо підготовки провокацій під час святкування Дня Прапора та під час концерту KVARTAL-FEST, що відбудеться в Сумах. Прокуратура вважає, що підозрюваний разом зі спільниками міг планувати підірвати вибухівку в місцях масового скупчення людей. 

      вибухівка сбу обшук
      Вилучена вибухівка під час обшуку радикалів / Фото СБУ

      Правоохоронці підготували повідомлення про підозру у вчиненні злочинів. Наразі триває досудове слідство. 

      https://24tv.ua/resources/photos/news/201908/1194296_9100365.jpg?201908133044
      Вилучена вибухівка під час обшуку радикалів / Фото СБУ

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      Теги: Новини України СБУ Теракт Суми
      Джерело: 24 канал
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