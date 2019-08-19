Захоплював Слов’янськ і переправляв з Росії зброю: СБУ затримала проросійського бойовика

Зловмисника затримали на території України – у Запорізькій області. Бойовик був членом так званої "ДНР" поки проросійські окупанти не оголосили його у "розшук".

У лави незаконного формування він потрапив прямо з-за ґрат. Там він відбував строк за тяжкий злочин. Проте окупанти у квітні 2014 року звільнили його й взяли до себе.

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У Слов’янську злочинець приєднався до терористичної групи під керівництвом Ігоря Гіркіна (Стрелкова).

У ній чоловік перебував на "посаді" стрілка, а також брав активну участь у захопленні адміністративних будівель Слов’янська, у постачанні з Росії на територію Донецької області зброї та боєприпасів, виконував завдання з коригування артилерійських обстрілів сил антитерористичної операції. Окрім того, зі зброєю в руках він протистояв Збройним Силам України.

Згодом бойовик перейшов до терористичного підрозділу "Бойові коти" 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу народної міліції так званої "ДНР". Проте довго окупанти його за свого не тримали: у 2017 році "свої" ж звинуватили бойовика у розбої і оголосили у розшук так званими правоохоронними органами "ДНР".

Наприкінці липня 2019-го зловмисник прибув на територію Запорізької області, де переховувався у своїх родичів. Вони переїхали у регіон з початком бойових дій на Донбасі. Правоохоронці затримали колишнього бойовика за місцем тимчасового проживання.

Зловмиснику вже повідомили про підозру в скоєнні злочину за статтею "Створення терористичної групи чи терористичної організації". Йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

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