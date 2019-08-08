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      СБУ затримала росіянина, який готував диверсію на аеродромі ЗСУ: фото

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      СБУ спіймала громадянина Росії, який готував диверсію на військовому об'єкті
      СБУ спіймала громадянина Росії, який готував диверсію на військовому об'єкті / СБУ

      Контррозвідники Служби безпеки України затримали громадянина Росії. Він збирався вчинити диверсію на військовому аеродромі Черкаській області.

      У затриманого знайшли саморобні вибухові пристрої та електродетонатор, про це повідомляє прес-служба СБУ.

      Варто знати: СБУ пояснила, чому не затримала керівництво бойовиків у Станиці Луганській

      Російський громадянин жив на Черкащині, виготовляв вибухові речовини та саморобні вибухові пристрої.  Окрім того, він проводив розвідку на територіях поблизу військового аеродрому Збройних Сил України.

      Правоохоронці вилучили три саморобні вибухові пристрої, майже два кілограми хімічних речовин, електродетонатор, два види вибухових речовин, нотатки з хімічними формулами, спеціалізовану літературу та схеми створення вибухівки,
      – повідомили у СБУ. 

      Окрім того, знайшли матеріали, які підтверджують – росіянин збирав інформацію про об’єкт диверсії.


      Затримали росіянина – хотів вчинити дивертію на військовому об'єїкті/Джерело: ssu.gov.ua

      Громадянину Росії повідомили про підозру, його наразі залишать під вартою. 

       

       

      СБУ знайшла у росіянина вибухові речовини 

      9 жовтня 2018 року на 6 арсеналі біля Ічні почалися вибухи. У військовій прокуратурі вважаю, що ці вибухи – наслідок диверсії. Випадків подібних вибухів або інших надзвичайних ситуацій на українських складах зброї – чимало.

      Вибухи
      Надзвичайні ситуації на військових складах в Україні

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія СБУ
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