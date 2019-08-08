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      СБУ задержала россиянина, который готовил диверсию на аэродроме ВСУ: фото

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      СБУ поймала гражданина России, который готовил диверсию на военном объекте
      СБУ поймала гражданина России, который готовил диверсию на военном объекте / СБУ

      Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области гражданина России, который собирался совершить диверсию на военном аэродроме. У задержанного нашли самодельные взрывные устройства и электродетонатор.

      У задержанного нашли самодельные взрывные устройства и электродетонатор, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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      Российский гражданин жил в Черкасской области, изготавливал взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства. Кроме того, он проводил разведку на территориях вблизи военного аэродрома Вооруженных Сил Украины.

      Правоохранители изъяли три самодельные взрывные устройства, почти два килограмма химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки,
      – сообщили в СБУ.

      Кроме того, нашли материалы, которые подтверждают – россиянин собирал информацию об объекте диверсии.


      Задержали россиянина. Хотел совершить дивертию на военном объекте / источник:ssu.gov.ua

      Гражданину России сообщили о подозрении, его пока оставят под стражей.

       

       

      СБУ нашла у россиянина взрывчатые вещества

      9 октября 2018 года на 6 арсенале в Ичне начались взрывы. В военной прокуратуре считают, что эти взрывы – следствие диверсии. Случаев подобных взрывов или других чрезвычайных ситуаций на украинских складах оружия – немало.

      ВибухиЧрезвычайные ситуации на военных складах в Украине

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России СБУ
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