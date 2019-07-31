Екс-співробітник МВС шпигував на користь Росії: СБУ провела затримання

Співробітники СБУ викрили колишнього працівника МВС, який шпигував в Україні на користь Росії. Своїми діями підозрюваний шкодив державній безпеці нашої країни.

Чоловік був завербований співробітником ФСБ Росії, перебуваючи на території тимчасово окупованої АР Крим, повідомляє СБУ.

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СБУ встановила, що за завданням "куратора" агент через особисті зв'язки збирав інформацію про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію на Запоріжжі.

Отриману інформацію він передавав представнику іноземної спецслужби при виїзді до тимчасово окупованої території АР Крим, пояснюючи часті перетини адмінмежі нібито вирішенням сімейних питань.

Служба безпеки проводить слідчо-оперативні дії.