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      Екс-співробітник МВС шпигував на користь Росії: СБУ провела затримання

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      СБУ затримала екс-працівника МВС, завербованого ФСБ Росії
      СБУ затримала екс-працівника МВС, завербованого ФСБ Росії / dt.ua

      Співробітники СБУ викрили колишнього працівника МВС, який шпигував в Україні на користь Росії. Своїми діями підозрюваний шкодив державній безпеці нашої країни.

      Чоловік був завербований співробітником ФСБ Росії, перебуваючи на території тимчасово окупованої АР Крим, повідомляє СБУ.

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      СБУ встановила, що за завданням "куратора" агент через особисті зв'язки збирав інформацію про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію на Запоріжжі.

      Отриману інформацію він передавав представнику іноземної спецслужби при виїзді до тимчасово окупованої території АР Крим, пояснюючи часті перетини адмінмежі нібито вирішенням сімейних питань.

      Служба безпеки проводить слідчо-оперативні дії.

      контррозвідувальна діяльність Сбу:
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      Теги: Новини України Новини політики СБУ Служба безпеки України Міністерство внутрішніх справ Україна – Росія ФСБ
      Джерело: 24 канал
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