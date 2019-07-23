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      СБУ відкрила провадження проти кінопрокатних компаній: деталі

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      СБУ звинуватила кінопрокатні компанії у саботуванні українських фільмів
      СБУ звинуватила кінопрокатні компанії у саботуванні українських фільмів / dniprograd.org

      Шевченківський районний суд міста Київ постановив надати Службі безпеки України доступ до банківських рахунків компаній Kinomania і Volga Ukraine. Їх підозрюють фіктивних фінансових операціях, ігноруванні українських фільмів та у зв'язках із російськими спецслужбами.

      Справу розглядали за клопотанням одного з українських нардепів, ім'я якого не розголошують, написано в рішенні

      До теми: СБУ затримала проросійську пропагандистку за втручання у вибори

      Згідно з текстом звернення, український ринок кінопрокату поділений між компаніями В&Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine і Multi Media Distribution, які щороку отримують близько 100 мільйонів доларів касових зборів в Україні. 

      У позові йдеться, що ці компанії є дочірніми підприємствами Росії. Вони мають тісні зв'язки з російськими структурами, а їхнім кінцевим власником є народ Російської Федерації. Крім цього, Служба безпеки встановила, що компанії перераховували гроші до РФ за прокатні права, а також проводили транзакції з підставними фірмами. 

      Протиправні перерахування не залишилися без уваги спецслужб РФ, які протягом 2014—2016 років фактично змусили власників компаній спрямовувати частину своїх доходів для фінансування дій невстановлених осіб з метою дестабілізації політичної та економічної ситуації на території України,
      – йдеться у справі. 

      У документі вказано, що власники цих компаній під керівництвом російських спецслужб нібито були агентами впливу Росії і диктували свої умови на ринку кіноіндустрії та саботували показ українського кіно. 

      читайте про інші розслідування сбу:
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія СБУ ФСБ
      Джерело: 24 канал
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