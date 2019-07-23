СБУ відкрила провадження проти кінопрокатних компаній: деталі

Шевченківський районний суд міста Київ постановив надати Службі безпеки України доступ до банківських рахунків компаній Kinomania і Volga Ukraine. Їх підозрюють фіктивних фінансових операціях, ігноруванні українських фільмів та у зв'язках із російськими спецслужбами.

Справу розглядали за клопотанням одного з українських нардепів, ім'я якого не розголошують, написано в рішенні.

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Згідно з текстом звернення, український ринок кінопрокату поділений між компаніями В&Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine і Multi Media Distribution, які щороку отримують близько 100 мільйонів доларів касових зборів в Україні.

У позові йдеться, що ці компанії є дочірніми підприємствами Росії. Вони мають тісні зв'язки з російськими структурами, а їхнім кінцевим власником є народ Російської Федерації. Крім цього, Служба безпеки встановила, що компанії перераховували гроші до РФ за прокатні права, а також проводили транзакції з підставними фірмами.

Протиправні перерахування не залишилися без уваги спецслужб РФ, які протягом 2014—2016 років фактично змусили власників компаній спрямовувати частину своїх доходів для фінансування дій невстановлених осіб з метою дестабілізації політичної та економічної ситуації на території України,

– йдеться у справі.

У документі вказано, що власники цих компаній під керівництвом російських спецслужб нібито були агентами впливу Росії і диктували свої умови на ринку кіноіндустрії та саботували показ українського кіно.