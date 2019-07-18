13:58
18 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чеченські співи від Кадирова. Росіяни напали на Леді Гагу
      Вєсті Кремля
      23:50, 17 липня
      Вєсті. UA: Ляшко зацікавився яйцями. Яких СМС боїться партія "Голос"
      Вєсті.UA
      21:30, 17 липня
      Як на українській армії заробляє Бойко та хто з рідні членів "Опоплатформи" був в уряді Путіна
      ЦРУ
      09:00, 17 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Підкуп виборців проросійськими партіями: розслідування СБУ

      127 Читать новость на русском
      Підкуп виборців
      Підкуп виборців / hromadske.radio

      Служба безпеки України розпочала розслідування кримінального провадження щодо представників проросійсько налаштованих партій. Через вплив на перебіг виборчого процесу в Запорізькій області.

      Слідство розпочали за зверненням кандидатів в народні депутати України. Про це повідомила прес-служба СБУ на своєму офіційному сайті.

      Читайте також: Яке покарання за продаж голосу на парламентських виборах

      Вказані представники організовували підкуп виборців, підвози осіб похилого віку на агітаційні зібрання під виглядом розважальних заходів, незаконне стеження за опонентами та реєстрацією так званих "клонів", – повідомили у прес-службі СБУ.

      Проте імена осіб проти яких відкрили кримінальне провадження у Службі безпеки України. Наразі перевіряється їх причетність до заходів з дестабілізації політичної обстановки у Запорізькій області.

      Також кандидат в народні депутати від "Батьківщини" по 75 округу Запоріжжя Віталій Рябцев повідомляв, що 15 липня він подавав заяву СБУ щодо дій політичних сил "Опозиційного Блоку" та "За життя". Відповідні документи заяви він оприлюднив у соціальній мережі Facebook.

      Рябцев стверджував, що вони направлені на дестабілізацію ситуації в регіоні. Заява політика стосувалася випадків стеження кандидатами в нардепи, роздачі агітаційних пакетів та окуляр виборцям, використання муніципального транспорту для підвезення виборців на платні обіди тощо. 


      Передбачене законом покарання за продаж голосу

      blog_ava
      Парламентські вибори в Україні 2019: ставки та прогнози букмекерів
      сьогодні
      5683
      Теги: Новини України СБУ Новини Запоріжжя Парламентські вибори 2019 Порушення на виборах
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Расизм Трампа
      сьогодні , 13:30 Расизм Трампа
      Іван Яковина 124
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 11:14 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      59884
      Квартири дружин Мураєва: чим володіє лідер "Опозиційного блоку"
      сьогодні , 13:03 Квартири дружин Мураєва: чим володіє лідер "Опозиційного блоку"
      Ірина Буртик 2868
      Казка про згаяний час: чи запізниться Путін до Зеленського?
      сьогодні , 12:00 Казка про згаяний час: чи запізниться Путін до Зеленського?
      Наталія Лебідь 1222
      Яке покарання за продаж голосу на парламентських виборах
      сьогодні , 11:39 Яке покарання за продаж голосу на парламентських виборах
      1024
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук