Підкуп виборців проросійськими партіями: розслідування СБУ

Служба безпеки України розпочала розслідування кримінального провадження щодо представників проросійсько налаштованих партій. Через вплив на перебіг виборчого процесу в Запорізькій області.

Слідство розпочали за зверненням кандидатів в народні депутати України. Про це повідомила прес-служба СБУ на своєму офіційному сайті.

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Вказані представники організовували підкуп виборців, підвози осіб похилого віку на агітаційні зібрання під виглядом розважальних заходів, незаконне стеження за опонентами та реєстрацією так званих "клонів", – повідомили у прес-службі СБУ.

Проте імена осіб проти яких відкрили кримінальне провадження у Службі безпеки України. Наразі перевіряється їх причетність до заходів з дестабілізації політичної обстановки у Запорізькій області.

Також кандидат в народні депутати від "Батьківщини" по 75 округу Запоріжжя Віталій Рябцев повідомляв, що 15 липня він подавав заяву СБУ щодо дій політичних сил "Опозиційного Блоку" та "За життя". Відповідні документи заяви він оприлюднив у соціальній мережі Facebook.

Рябцев стверджував, що вони направлені на дестабілізацію ситуації в регіоні. Заява політика стосувалася випадків стеження кандидатами в нардепи, роздачі агітаційних пакетів та окуляр виборцям, використання муніципального транспорту для підвезення виборців на платні обіди тощо.



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