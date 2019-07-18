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      100 тисяч доларів готівкою: чиновника затримали за хабар

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      Екс-голову Рокитнівської РДА затримали на хабарі у 100 тисяч доларів
      Екс-голову Рокитнівської РДА затримали на хабарі у 100 тисяч доларів / Facebook Юрія Луценка

      У четвер, 18 липня, Генпрокуратура спільно з ДБР і ГПУ за хабар у 100 тисяч доларів затримали екс-голову Рокитнівської райдержадміністрації. Ним виявився Микола Кушнір, якого на днях звільнив президент Володимир Зеленський.

      Затримання відбулось під час отримання хабара від приватного підприємця, повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

      Цікаво: Зеленський на Харківщині вкотре розбирався з чиновником: цього разу телефоном

      Поки лунають промови про необхідність боротися з корупцією, є ті, хто працює,
      – наголосив Луценко.

      Він також підкреслив, що цей випадок став 6 тисяч 66 фактом корупції, встановленим за підслідністю ГПУ у цьому році.

      До слова, попри указ президента про звільнення Кушніра, на сайті Рокитнівської РДА його досі називають її очільником.

      Рокитнянська РДА, Микола Кушнір
      На сайті Рокитнівської РДА Кушніра досі називають главою адміністрації / скріншот з сайту

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Юрій Луценко ГПУ Державне бюро розслідувань СБУ Служба безпеки України Хабар Корупція
      Джерело: 24 канал
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