100 тисяч доларів готівкою: чиновника затримали за хабар

У четвер, 18 липня, Генпрокуратура спільно з ДБР і ГПУ за хабар у 100 тисяч доларів затримали екс-голову Рокитнівської райдержадміністрації. Ним виявився Микола Кушнір, якого на днях звільнив президент Володимир Зеленський.

Затримання відбулось під час отримання хабара від приватного підприємця, повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

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Поки лунають промови про необхідність боротися з корупцією, є ті, хто працює,

– наголосив Луценко.

Він також підкреслив, що цей випадок став 6 тисяч 66 фактом корупції, встановленим за підслідністю ГПУ у цьому році.

До слова, попри указ президента про звільнення Кушніра, на сайті Рокитнівської РДА його досі називають її очільником.



На сайті Рокитнівської РДА Кушніра досі називають главою адміністрації / скріншот з сайту